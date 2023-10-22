17 شاحنة مساعدات تعبر من رفح نحو قطاع غزة

عبرت 17 شاحنة مساعدات الأحد من الجانب المصري لمنفذ رفح الحدودي نحو غزة، بحسب مراسل فرانس برس، وهي ثاني قافلة مساعدات الى القطاع المحاصر، منذ بدء الحرب بين اسرائيل وحركة حماس.



ودخلت قافلة أولى من 20 شاحنة الى القطاع السبت. وقالت الأمم المتحدة إن تلك الشحنة بالكاد تعادل 4% من الواردات اليومية لقطاع غزة قبل بدء الحرب، وإن 100 شاحنة لا بد أن تدخل يوميا لتلبية احتياجات 2,4 مليون نسمة يعيشون في القطاع، نصفهم من الأطفال.

