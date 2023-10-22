نتانياهو: إذا دخل حزب الله الحرب فإنه "يرتكب أكبر خطأ في حياته"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن حزب الله "سيرتكب أكبر خطأ في حياته" إذا ما قرر الدخول في حرب ضد الدولة العبرية.وقال نتانياهو خلال تفقده لقوات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان "سنضربه بقوة لا يمكن تخيلها وسيكون أثرها على الدولة اللبنانية مدمرا".