أوستن: الولايات المتحدة "لن تتردد في التحرك" عسكريا في حال توسع النزاع

حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأحد، من أن الولايات المتحدة "لن تتردد في التحرك" عسكريا ضد أي "منظمة" أو "بلد" يسعى الى "توسيع" النزاع في الشرق الأوسط بين اسرائيل وحركة حماس.



وبعد بضع ساعات من إعلان البنتاغون تعزيز انتشاره العسكري في المنطقة في مواجهة "التصعيد الأخير من جانب إيران وقواتها بالوكالة"، قال أوستن لمحطة "ايه بي سي نيوز": "من يسعون الى توسيع النزاع: (...) نصيحتنا هي "لا تقوموا بذلك". نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد تاليا في التحرك".