مسؤول في معبر رفح لـ"فرانس برس": شاحنات محّملة وقودا تسلم إلى قطاع غزة

أكد مسؤول في معبر رفح لوكالة فرانس برس الأحد، أن ست شاحنات نقلت وقودا إلى قطاع غزة كان مخزنا في المعبر الحدودي.



وشاهد مراسل وكالة فرانس برس ست شاحنات صهاريج تغادر معبر رفح.



وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكد مسؤول في المعبر طلب عدم الكشف عن اسمه أنها تنقل وقودا مخزنا في المعبر الحدودي بين قطاع غزة ومصر.