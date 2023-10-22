سيول وواشنطن وطوكيو تجري مناورات جوية مشتركة

نظّمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان الأحد أول مناورات جوية مشتركة، على ما أعلن جيش سيول.



وجاءت المناورات، التي تشارك فيها أيضًا قاذفة أميركية من طراز ب-52 مجهّزة بأسلحة نووية وصلت الثلاثاء إلى قاعدة في كوريا الجنوبية، في وقت تعزز سيول وواشنطن وطوكيو تعاونها في مجال الدفاع ضد التهديدات البالستية والنووية المتزايدة لكوريا الشمالية.



وجرت المناورات في جنوب شبه الجزيرة الكورية.



وقال الجيش الكوري الجنوبي: "إنها المرة الأولى التي تنفّذ فيها القوات الجوية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورة جوية" مشتركة.



وأضاف أن الهدف منها هو "توسيع قدرات الاستجابة للدول الثلاث ضدّ التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية".



وتعتبر بيونغ يانغ أن هذه المناورات بمثابة تدريبات على غزو وحذّرت مرارًا من أنها ستتخذ تدابير "هائلة" ردًا على ذلك.