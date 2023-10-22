سماع دوي انفجار قرب معبر رفح

سُمع انفجار وصوت لسيارات الإسعاف، قرب معبر رفح، بين مصر وقطاع غزة، وَفق وكالة "رويترز".



وقال شهود عيّان للوكالة إنّ الانفجار سُمع قرب معبر رفح، بعد وقت قصير من دخول قافلة مساعدات ثانية إلى المعبر، من الجانب المصريّ.