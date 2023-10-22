الحكم بالسجن غيابيًا على رغد صدام حسين بهذه التهمة

حكمت محكمة عراقية بالسجن سبع سنوات غيابيًا على رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج إعلاميًا" لحزب البعث، وفق وثيقة اطّلعت عليها فرانس برس.



وورد في الوثيقة القضائية أنّ رغد صدام حسين ساهمت في الترويج إعلاميًا لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الاعلام والترويج لافكاره في القنوات التلفزيونية في عام 2021.



ويعاقب القانون الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاما كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له. ويحظر القانون "حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية".



ولم تحدّد الوثيقة المقابلات التلفزيونية المقصودة.