الجيش الإسرائيلي يعلن أنه أطلق النار "بالخطأ" على موقع مصري

أفاد الجيش الإسرائيلي الأحد، أن دبابة تابعة له أطلقت النار عن طريق "الخطأ" على موقع مصري متاخم للحدود.



وأعلن الجيش في بيان، أن دبابة للجيش الاسرائيلي أطلقت قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كيرم شالوم.



وأشار البيان إلى أن الواقعة "قيد التحقيق ويتم درس تفاصيلها".

من جانبه، أعلن الجيش المصري وقوع "بعض الإصابات الطفيفة" في صفوف القوات المصرية على الحدود مع اسرائيل نتيجة قصف عن طريق الخطأ من دبابة اسرائيلية، من دون أن يحدد عدد الجرحي.



وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش في بيان نشره على صفحته على فيسبوك: "خلال الاشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد الموافق 22 / 10 / 2023، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية. وقد أبدى الجانب الإسرائيلى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه، وجار التحقيق في ملابسات الواقعة".