إسقاط ثلاثة صواريخ أوكرانية في القرم

أسقطت القوات الروسية ثلاثة صواريخ أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم وتشكل باستمرار هدفًا لضربات قوات كييف، أعلن مسؤول روسي.



وأكد فلاديمير سالدو، المسؤول المعيّن من موسكو لقيادة هذه المنطقة المحتلة في جنوب أوكرانيا على تلغرام، أنّ ثلاثة صواريخ معادية كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم أُسقطت في منطقة خيرسون.