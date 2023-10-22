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واشنطن تأمر بإجلاء الطواقم غير الأساسية من سفارتها في العراق

أخبار دولية
2023-10-22 | 11:59
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واشنطن تأمر بإجلاء الطواقم غير الأساسية من سفارتها في العراق
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واشنطن تأمر بإجلاء الطواقم غير الأساسية من سفارتها في العراق

أمرت الولايات المتحدة بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها، في بغداد وقنصليتها في أربيل، في بيان لوزارة الخارجية الأميركية.
     
وأفاد البيان أن الأمر "يعود إلى التهديدات الأمنية المتزايدة التي تطال طواقم الولايات المتحدة ومصالحها". ودعا الأميركيين إلى عدم التوجه إلى العراق.

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