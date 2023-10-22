وكالة الأونروا تعلن مقتل 29 من موظفيها

قُتل 29 شخصًا من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في قطاع غزة، منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



وقالت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس: "نحن في حالة صدمة وحداد".