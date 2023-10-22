الآلاف يتظاهرون في باريس للمطالبة "بوقف المجزرة في غزة"

تظاهر نحو 15 ألف شخص الأحد في باريس للمطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بدعوة من ائتلاف يضم خصوصا منظمات يسارية.



وهتف المشاركون في ساحة الجمهورية "إسرائيل قاتلة، الرئيس إيمانويل ماكرون متواطئ" و"لا سلام بدون إنهاء الاستيطان".



وهذه أول تظاهرة بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس لا تحظرها شرطة العاصمة الفرنسية.



وبحسب تقدير شرطة باريس، شارك حوالى 15 ألف شخص في التجمع، ولم تبلغ السلطات عن أي حوادث.



وجاءت التظاهرة بدعوة من ائتلاف "من أجل سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين" الذي رفع لافتة أسفل تمثال الجمهورية تدعو فرنسا إلى "طلب وقف فوري لإطلاق النار" و"وقف المجزرة في غزة".