مقتل ستة أطفال في قصف على شمال غرب سوريا

قتل ستة أطفال في قصف للجيش السوري طاول منزلهم في شمال غرب البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأعلن المرصد "استشهاد 6 أطفال 4 منهم من عائلة واحدة" في قصف نفذته " قوات النظام البرية" على قرية القرقور بسهل الغاب في شمال غرب حماة.وتقع القرية ضمن الجيب الأخير للمعارضة المسلحة التي تسيطر على قسم كبير من محافظة إدلب، فضلا عن مناطق متاخمة في محافظات حلب وحماة واللاذقية.وتعد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) الفصيل الرئيسي النشط في هذه المناطق، حيث تتواجد أيضًا فصائل أخرى أقل نفوذا وتدعمها تركيا بدرجات متفاوتة.وهاجمت الهيئة والفصائل المتحالفة معها مواقع للجيش السوري في وقت لاحق الأحد ردا على القصف، وفق المرصد الذي يتخذ مقرا في بريطانيا وله شبكة واسعة من المصادر في سوريا.بدأت الحرب في سوريا عام 2011 بعد قمع تظاهرات مناهضة للحكومة، وقد خلفت نحو نصف مليون قتيل، وشردت ملايين الأشخاص، ودمرت البنية التحتية وقسّمت البلاد إلى مناطق نفوذ.وبدعم عسكري من موسكو وطهران، استعاد النظام السوري معظم الأراضي التي خسرها في بداية النزاع.