وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يكون هناك وجود لحماس بعد هذه الحرب

شدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على ضرورة أن تكون حرب إسرائيل، في غزة، "الأخيرة"، في القطاع الفلسطينيّ، لأنه "لن يكون هناك وجود لحماس" بعد ذلك.



ونقل بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية عن غالانت قوله لجنود، في قاعدة جوية: "يستغرق الأمر شهرًا أو شهرين أو ثلاثة أشهر وفي نهاية المطاف لن يكون هناك وجود لحماس. قبل أن تلاقي حماس مدرّعاتنا ومشاتنا، تختبر قنابل سلاح الجو. وفي رأيي، أنتم تعرفون كيف تفعلون ذلك بطريقة فتاكة ودقيقة ونوعية على غرار ما أثبتّم حتى الآن".