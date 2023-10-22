اتصال هاتفي بين بايدن والبابا... والشرق الاوسط محوره

ناقش الرئيس الأميركيّ جو بايدن والبابا فرنسيس، في اتصال هاتفيّ، الصراع الدائر في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وفق ما أعلن البيت الأبيض، في بيان.



وأعلن البيان أنهما تحدّثا في ضرورة منع التصعيد، في المنطقة والعمل نحو تحقيق سلام دائم، في الشرق الأوسط.

