ألمانيا تتعهّد مكافحة معاداة السامية مع تظاهر الآلاف دعما لإسرائيل

تظاهر آلاف الأشخاص، في برلين، دعمًا لإسرائيل، في حين تعهّد المستشار الألمانيّ أولاف شولتس وضع حد لحوادث معادة السامية التي تتزايد في البلاد منذ اندلاع الحرب، في غزة.



وأعلنت الشرطة أنّ نحو عشرة آلاف متظاهر تجمّعوا عند بوابة براندنبرغ تضامنًا مع إسرائيل وتنديدًا بمعاداة السامية، علما بأن المنظّمين قدّروا عدد المشاركين بـ25 ألفًا.



وقال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مخاطبا الحشود إنّه "لا يمكن احتمال أن يعيش اليهود اليوم مجددا في الخوف، خصوصًا، في بلدنا".

