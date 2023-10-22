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مباحثات بين بايدن وقادة أوروبيين بشأن حرب غزة

أخبار دولية
2023-10-22 | 16:00
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مباحثات بين بايدن وقادة أوروبيين بشأن حرب غزة
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مباحثات بين بايدن وقادة أوروبيين بشأن حرب غزة

ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن تطورات الحرب بين حركة حماس واسرائيل، مع قادة أبرز الدول الغربية، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
     
وقالت الرئاسة الأميركية إنّ بايدن تحدث إلى قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بعد مباحثات أجراها، في شكل منفصل مع البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

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