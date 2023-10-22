بايدن ونتانياهو أكدا أن المساعدات "ستستمر بالتدفق" إلى غزة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو توافقا الأحد على أن المساعدات "ستستمر بالتدفق" إلى قطاع غزة المحاصر.



وفي حين دخلت قافلة مساعدات ثانية الأحد إلى القطاع من مصر، أكّد بايدن ونتانياهو خلال محادثات هاتفية أن "هذه المساعدات الحيوية ستستمر بالتدفق إلى غزة" لصالح الشعب الفلسطيني، وفق بيان للرئاسة الأميركية.