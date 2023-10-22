ماكرون يزور إسرائيل الثلاثاء

يتوجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء الى تل أبيب حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، بحسب ما أعلن الاليزيه في بيان الأحد.



وكان نتانياهو قد أعلن عبر منصة "إكس" وقبيل صدور بيان الإليزيه عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.