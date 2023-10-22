تظاهرة في فرنسا تدعو الى إطلاق الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة

تجمع نحو 300 شخص الأحد في باريس للمطالبة بإطلاق الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة منذ الهجوم الذي نفذته الحركة الاسلامية في جنوب إسرائيل.



ووضع المتظاهرون في احدى الساحات القريبة من برج إيفل طاولة طعام كبيرة حولها عشرات الكراسي الشاغرة في إشارة إلى الاحتفال بيوم "الشابات" اليهودي وغياب المحتجزين، وفق مراسل فرانس برس، في أحدث تحرك ضمن سلسلة من الاعتصامات المماثلة التي جرت في روما وتل أبيب.



وحمل بعض المشاركين لافتات عليها صور بعض الرهائن.



وقام بتنظيم المناسبة "تجمع 7 تشرين الأول" الذي تشكّل مؤخرا واستمد اسمه من التاريخ الذي هاجم فيه مقاتلو حماس إسرائيل.