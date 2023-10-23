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الشرطة الأميركية: لا أدلة على معاداة السامية في جريمة مقتل رئيسة كنيس يهودي
أخبار دولية
2023-10-23 | 00:10
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الشرطة الأميركية: لا أدلة على معاداة السامية في جريمة مقتل رئيسة كنيس يهودي
أعلنت شرطة مدينة ديترويت، التي تتولى التحقيق في جريمة قتل رئيسة كنيس يهودي طعنا، أنها لم تتوصل إلى أي أدلة تفيد بأن الدافع وراء الجريمة هو معاداة السامية.
وقال قائد شرطة ديترويت جيمس وايت في بيان مقتضب إن محققيه يجرون مقابلات مع "أفراد لديهم معلومات قد تعزز التحقيق" في الجريمة التي أودت بحياة سامانثا وول السبت، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
ولفت وايت إلى أنه "لم تظهر أي أدلة تشير إلى أن الدافع وراء هذه الجريمة هو معاداة السامية".
واشار إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي يساعد شرطة ديترويت، داعيا إلى التحلي بالصبر بينما تتم متابعة التحقيقات.
وأكد وايت أن "كل ما يمكن القيام به للوصول إلى خاتمة في هذا الأمر تتم الاستعانة به".
أخبار دولية
ديترويت
رئيسة كنيس
الولايات المتحدة
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