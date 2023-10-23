الفيليبين تستدعي السفير الصيني على خلفية حوادث تصادم سفن تابعة للبلدين

استدعت مانيلا السفير الصيني لديها على خلفية حوادث تصادم بين سفن فيليبينية واخرى صينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفق ما أفادت مسؤولة في الخارجية الفيليبينية.



واشارت المتحدثة باسم الخارجية تيريزيتا دازا للصحافيين إلى أننا " نستفيد بشكل كامل من الإجراءات الدبلوماسية (...) المتاحة لنا. وهذا يشمل استدعاء السفير الصيني، وهو ما فعلناه هذا الصباح".



وتبادلت بكين ومانيلا الاتهامات بالتسبب بحادثي تصادم وقعا بين سفينتين صينيتين وسفينتين فيليبينيتين كانتا تقومان بمهمة إمداد للقوات الفيليبينية في بحر الصين الجنوبي.



ووقع الحادثان قرب جزيرة سيكند توماس شول المرجانية في جزر سبراتلي المتنازع عليها وحيث تنشر بكين سفنا.



وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي تمرّ عبره تجارة تقدّر بمليارات الدولارات سنويًا، متجاهلة قرارا دوليا صادرا عام 2016 يؤكد أنّ موقفها لا يستند إلى أي أساس قانوني.



وحملت الصين "الفيليبين المسؤولية الكاملة" عن حادثي الأحد.