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قطر توقع اتفاقا مع "إيني" الإيطالية لمدة 27 عاما لتوريد الغاز المسال

أخبار دولية
2023-10-23 | 02:40
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قطر توقع اتفاقا مع &quot;إيني&quot; الإيطالية لمدة 27 عاما لتوريد الغاز المسال
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قطر توقع اتفاقا مع "إيني" الإيطالية لمدة 27 عاما لتوريد الغاز المسال

أعلنت شركة قطر للطاقة توقيع اتفاق مدته 27 عاما مع "إيني" الإيطالية لتوريد الغاز الطبيعي المسال الى إيطاليا، هو الثالث من نوعه مع دولة أوروبية هذا الشهر.
     
وأفادت الشركة المملوكة للدولة في بيان "بأن شركتين تابعتين لكل من قطر للطاقة وشركة إيني الإيطالية وقّعتا اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى إيطاليا"، وذلك "اعتبارا من العام 2026 ولمدة 27عاما". 

وسبق للشركة أن وقعت اتفاقين مماثلين مع توتال إنرجي الفرنسية وشل الهولندية.

أخبار دولية

شركة قطر للطاقة

إيني الايطالية

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