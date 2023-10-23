الإتحاد الأوروبي يريد مساعدات إضافية لغزة ويعتزم بحث طلب هدنة إنسانية

طالب مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين بتوفير مساعدات إضافية وبشكل أسرع إلى غزة، مشيرًا إلى أن التكتل القاري سيدرس الدعوة إلى "هدنة إنسانية" في القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.وقال بوريل قبيل إجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء: "المهم هو مساعدات أكثر وأسرع، وخصوصًا إدخال المواد الأساسية التي يمكنها أن تعيد توفير المياه والكهرباء"، مضيفًا: "شخصيًا، أرى أن هدنة إنسانية هي ضرورية للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية".