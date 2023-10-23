الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
30
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
31
o
الجنوب
28
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
30
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
31
o
الجنوب
28
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الإتحاد الأوروبي يريد مساعدات إضافية لغزة ويعتزم بحث طلب هدنة إنسانية
أخبار دولية
2023-10-23 | 03:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الإتحاد الأوروبي يريد مساعدات إضافية لغزة ويعتزم بحث طلب هدنة إنسانية
الإتحاد الأوروبي يريد مساعدات إضافية لغزة ويعتزم بحث طلب هدنة إنسانية
طالب مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين بتوفير مساعدات إضافية وبشكل أسرع إلى غزة، مشيرًا إلى أن التكتل القاري سيدرس الدعوة إلى "هدنة إنسانية" في القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.
وقال بوريل قبيل إجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء: "المهم هو مساعدات أكثر وأسرع، وخصوصًا إدخال المواد الأساسية التي يمكنها أن تعيد توفير المياه والكهرباء"، مضيفًا: "شخصيًا، أرى أن هدنة إنسانية هي ضرورية للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية".
أخبار دولية
الإتحاد الأوروبي
غزة
التالي
اللواء يحيى رسول: نرفض الهجمات على القواعد العراقية والتي تضمّ مقرات مستشاري التحالف الدولي
مقتل أكثر من 60 شخصا خلال غارات جوية إسرائيلية ليلا على قطاع غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:08
مقتل أكثر من 60 شخصا خلال غارات جوية إسرائيلية ليلا على قطاع غزة
أخبار دولية
03:08
مقتل أكثر من 60 شخصا خلال غارات جوية إسرائيلية ليلا على قطاع غزة
0
أخبار دولية
17:43
تظاهرة في فرنسا تدعو الى إطلاق الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة
أخبار دولية
17:43
تظاهرة في فرنسا تدعو الى إطلاق الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة
0
آخر الأخبار
17:27
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للجزيرة: المساعدات التي دخلت هي بحوزة وكالة الأونروا ولم تسلم لوزارة الصحة
آخر الأخبار
17:27
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للجزيرة: المساعدات التي دخلت هي بحوزة وكالة الأونروا ولم تسلم لوزارة الصحة
0
أخبار دولية
16:43
بايدن ونتانياهو أكدا أن المساعدات "ستستمر بالتدفق" إلى غزة
أخبار دولية
16:43
بايدن ونتانياهو أكدا أن المساعدات "ستستمر بالتدفق" إلى غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:07
اللواء يحيى رسول: نرفض الهجمات على القواعد العراقية والتي تضمّ مقرات مستشاري التحالف الدولي
أخبار دولية
04:07
اللواء يحيى رسول: نرفض الهجمات على القواعد العراقية والتي تضمّ مقرات مستشاري التحالف الدولي
0
أخبار دولية
03:08
مقتل أكثر من 60 شخصا خلال غارات جوية إسرائيلية ليلا على قطاع غزة
أخبار دولية
03:08
مقتل أكثر من 60 شخصا خلال غارات جوية إسرائيلية ليلا على قطاع غزة
0
أخبار دولية
02:40
قطر توقع اتفاقا مع "إيني" الإيطالية لمدة 27 عاما لتوريد الغاز المسال
أخبار دولية
02:40
قطر توقع اتفاقا مع "إيني" الإيطالية لمدة 27 عاما لتوريد الغاز المسال
0
أخبار دولية
00:13
الفيليبين تستدعي السفير الصيني على خلفية حوادث تصادم سفن تابعة للبلدين
أخبار دولية
00:13
الفيليبين تستدعي السفير الصيني على خلفية حوادث تصادم سفن تابعة للبلدين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-13
وصفتها بالـ"سامّة" و"الكابوس"... عائلة إيلون ماسك كانت تكره آمبر هيرد "بشغف" وهذا ما تم كشفه!
منوعات
2023-09-13
وصفتها بالـ"سامّة" و"الكابوس"... عائلة إيلون ماسك كانت تكره آمبر هيرد "بشغف" وهذا ما تم كشفه!
0
منوعات
2023-10-18
حاولت العثور على أمها البيولوجية فخضعت لاختبار الحمض النووي... بدلا من والدتها وجدت إبنها؟!
منوعات
2023-10-18
حاولت العثور على أمها البيولوجية فخضعت لاختبار الحمض النووي... بدلا من والدتها وجدت إبنها؟!
0
فنّ
2023-08-23
هل تذكرون كيف بدت ملكة الاحساس اليسا خلال مشاركتها عام 1992 في برنامج استوديو الفن؟ (فيديو)
فنّ
2023-08-23
هل تذكرون كيف بدت ملكة الاحساس اليسا خلال مشاركتها عام 1992 في برنامج استوديو الفن؟ (فيديو)
0
منوعات
2023-07-18
جويل مردينيان تنشر "الأسود" وتختفي عن "إنستغرام"... ماذا حصل؟ (صورة)
منوعات
2023-07-18
جويل مردينيان تنشر "الأسود" وتختفي عن "إنستغرام"... ماذا حصل؟ (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:08
بالفيديو: المقاومة الاسلامية تستهدف كاميرات الرصد وتجهيزات الجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الاسرائيلي
أخبار لبنان
15:08
بالفيديو: المقاومة الاسلامية تستهدف كاميرات الرصد وتجهيزات الجمع الحربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الاسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
رونالدو يقود النصر لفوز جديد وبايرن يحقق فوزه الثالث
تقارير نشرة الاخبار
14:06
رونالدو يقود النصر لفوز جديد وبايرن يحقق فوزه الثالث
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
فعاليات معرض لبنان الدولي للكتاب... ما هي العائدات الإقتصادية لهذا القطاع في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
فعاليات معرض لبنان الدولي للكتاب... ما هي العائدات الإقتصادية لهذا القطاع في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هل مستشفيات لبنان جاهزة في حال حصول عدوان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هل مستشفيات لبنان جاهزة في حال حصول عدوان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
حزبُ الله والجيش الإسرائيلي يعتمدان تكتيكات عسكرية من متطلّبات المعركة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
حزبُ الله والجيش الإسرائيلي يعتمدان تكتيكات عسكرية من متطلّبات المعركة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق الاسبوع الثالث من حرب غزة... كيف تبدو المشاهد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق الاسبوع الثالث من حرب غزة... كيف تبدو المشاهد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
عدد الأطفال الضحايا في حرب غزة يقارب نصف من سقطوا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
عدد الأطفال الضحايا في حرب غزة يقارب نصف من سقطوا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
النقب.. ليست مجرد صحراء بالنسبة لاسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
النقب.. ليست مجرد صحراء بالنسبة لاسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إسرائيل ترفضُ تسلّمَ إثنين من الأسرى... فما هي دوافعُها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إسرائيل ترفضُ تسلّمَ إثنين من الأسرى... فما هي دوافعُها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:57
استشهاد شابين من بلدة حلتا بعد استهدافهما من قبل طيران الجيش الاسرائيلي
أخبار لبنان
16:57
استشهاد شابين من بلدة حلتا بعد استهدافهما من قبل طيران الجيش الاسرائيلي
2
خبر عاجل
11:55
معلومات للـLBCI: تم سحب جثامين 6 شهداء من خراج بلدة راميا تعود لعناصر من حزب الله من قبل فريق من الصليب الأحمر والجيش اللبناني بمؤازرة اليونيفيل
خبر عاجل
11:55
معلومات للـLBCI: تم سحب جثامين 6 شهداء من خراج بلدة راميا تعود لعناصر من حزب الله من قبل فريق من الصليب الأحمر والجيش اللبناني بمؤازرة اليونيفيل
3
خبر عاجل
08:23
نتنياهو خلال جولة على حدود لبنان: نخوض معركة مزدوجة على جبهتي لبنان وغزة وإذا قرّر حزب الله التصعيد فسيواجه حرباً أقوى من 2006 وسيجلب عليه وعلى لبنان دماراً لا يمكن تصوره
خبر عاجل
08:23
نتنياهو خلال جولة على حدود لبنان: نخوض معركة مزدوجة على جبهتي لبنان وغزة وإذا قرّر حزب الله التصعيد فسيواجه حرباً أقوى من 2006 وسيجلب عليه وعلى لبنان دماراً لا يمكن تصوره
4
خبر عاجل
12:14
قصف مدفعي إسرائيلي كثيف في هذه الأثناء على مرتفعات حلتا وكفرشوبا
خبر عاجل
12:14
قصف مدفعي إسرائيلي كثيف في هذه الأثناء على مرتفعات حلتا وكفرشوبا
5
أخبار لبنان
05:51
طيران الشرق الاوسط: إلغاء رحلة بيروت - أثينا - بيروت ليوم الاثنين 23 تشرين الاول
أخبار لبنان
05:51
طيران الشرق الاوسط: إلغاء رحلة بيروت - أثينا - بيروت ليوم الاثنين 23 تشرين الاول
6
منوعات
16:35
علاقة محرّمة أدّت إلى الانتحار... هذا ما حصل بين رجل ووالدة زوج ابنته!
منوعات
16:35
علاقة محرّمة أدّت إلى الانتحار... هذا ما حصل بين رجل ووالدة زوج ابنته!
7
خبر عاجل
15:16
انفجار صاروخي باتريوت في أجواء كفرشوبا
خبر عاجل
15:16
انفجار صاروخي باتريوت في أجواء كفرشوبا
8
فنّ
06:00
حبيب بريجيت ياغي يفاجئها ويطلب يدها للزواج: "بحبك لآخر نفس" (فيديو)
فنّ
06:00
حبيب بريجيت ياغي يفاجئها ويطلب يدها للزواج: "بحبك لآخر نفس" (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More