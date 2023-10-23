مقتل أكثر من 60 شخصا خلال غارات جوية إسرائيلية ليلا على قطاع غزة

قُتل أكثر من 60 شخصا ليل الأحد الإثنين في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس.



وأعلن المكتب أن "أكثر من 60 شهيدا الليلة حتى الآن إثر غارات عنيفة ودامية انتقامية بحق المدنيين".