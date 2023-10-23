اللواء يحيى رسول: نرفض الهجمات على القواعد العراقية والتي تضمّ مقرات مستشاري التحالف الدولي

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق يحيى رسول عبد الله "رفضهم الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضمّ مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق، بدعوة رسمية من قبل الحكومة؛ لمواصلة عملهم في دعم عمل القوات الأمنية من حيث التدريب والتأهيل والاستشارة، على وفق آلية واضحة جرى وضعها من قبل القنوات الرسمية والدبلوماسية العراقية"، مشددا على أنه" لا يمكن معها التهاون في أمن وسلامة تلك المقرات".



ووجّه القائد العام للقوات المسلحة الأجهزة الأمنية كافة للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات، وعدم السماح بأي حال من الأحوال في الإضرار بالأمن والاستقرار، معتبرا أن هذه الامور تحققت "بفضل التضحيات الجسام لأبناء قواتنا المسلحة، بمختلف صنوفها وتشكيلاتها".