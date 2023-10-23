بيان مشترك لست دول بشأن الصراع بين اسرائيل وحماس: للالتزام بالقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين

أكد الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في بيان، دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها ضد "الإرهاب".



ودعا الرؤساء إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، مرحّبين بالافراج عن رهينتين.



وطالبوا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين، مشيرين إلى أنهم يلتزمون التنسيق الوثيق لدعم مواطنيهم في المنطقة، وبشكل خاص أولئك الراغبين في مغادرة قطاع غزة.



ورحّب الرؤساء بإعلان أول قوافل إنسانية للوصول إلى الفلسطينيين المحتاجين في غزة، وأكدوا التزامهم "مواصلة التنسيق مع الشركاء في المنطقة لضمان وصول مستدام وآمن إلى الطعام والمياه والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، كما مواصلة التنسيق الدبلوماسي الوثيق، بما في ذلك مع الشركاء الرئيسيين في المنطقة، لمنع انتشار الصراع، وللحفاظ على استقرار الشرق الأوسط، والعمل نحو حلا سياسياً وسلام دائم".