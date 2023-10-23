قافلة مساعدات جديدة تعبر من مصر إلى قطاع غزة عبر رفح

قافلة مساعدات جديدة تعبر من مصر إلى قطاع غزة عبر رفح

عبرت قافلة مساعدات جديدة من مصر إلى غزة الإثنين، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس، هي الثالثة تتجه إلى القطاع المحاصر منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



وتضاف القافلة الجديدة إلى إثنتين دخلتا القطاع يومي السبت والأحد. وأكد مسؤول في منظمة الهلال الأحمر المصري لفرانس برس أنه "تم خلال اليومين الماضيين إدخال 34 شاحنة مساعدات إنسانية على دفعتين عبر المعبر".

