أذربيجان تجري مناورات عسكرية مع تركيا بالقرب من أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الاثنين بدء مناورات عسكرية مع تركيا بالقرب من أرمينيا في سياق التوتر بين باكو ويريفان بعد استعادة أذربيجان منطقة ناغورني قره باغ.



وأشارت الوزارة الى أن المناورات تُنظم في باكو وفي جيب نخجوان الأذربيجاني المتاخم لأرمينيا وإيران، وكذلك في "الأراضي المحررة" التي لم يتم تحديد موقعها ويمكن أن تشير إلى قره باغ أو مناطق أذربيجانية مجاورة لها.



وقالت الوزارة إن هذه التدريبات تجري بمشاركة ما يصل إلى 3000 جندي من البلدين وعشرات المركبات المدرعة والمدفعية وحوالي عشرين طائرة، وإن هدفها هو "ضمان حسن التنسيق في القتال" و"تحسين القيادة" وكذلك "احترافية القوات".



وكشفت الوزارة أن الجنود سيتدربون على استخدام المدفعية والطيران وبناء الجسور العائمة والهبوط بالمظلات في "أراضي العدو".