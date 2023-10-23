عبد اللهيان وهنية بحثا كيفية وقف "الجرائم الوحشية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة

أعلنت حماس أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بحثا خلاله كيفية استخدام كل السبل لوقف "الجرائم الوحشية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.