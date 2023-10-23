حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي تتخطى الخمسة آلاف

تجاوزت حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل الخمسة آلاف منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول الحالي، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.



وقالت الوزارة في بيان مقتضب على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة إن "إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5078 شهيدا بينهم 2055 طفلا"، مشيرة الى إصابة 15273 شخصا بجروح.