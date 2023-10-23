المقاومة الاسلامية في العراق: استهداف قاعدتين أميركيتين في سوريا

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق استهداف قاعدتين "للاحتلال الأميركي" هما "التنف" و"الركبان" في سوريا، صباح اليوم، بواسطة طائرتين مسيّرتين، وأصابتا أهدافها بشكل مباشر.