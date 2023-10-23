محكمة استئناف الجزائر تبقي 38 حكمًا بالإعدام في هذه القضية

أبقت محكمة الاستئناف الجنائية، في الجزائر على أحكام الإعدام الصادرة بحق 38 شخصًا، في قضية قتل جمال بن إسماعيل.



ويُذكر أنّ بن اسماعيل هو الشاب الذي توجه إلى منطقة القبائل، خلال صيف 2021 للمساعدة في إطفاء الحرائق وساد الظن خطأ بأنه مُشعل الحريق.



ولكن هذه العقوبات تخفف تلقائيًا إلى الحبس مدى الحياة لأن الجزائر أوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993.