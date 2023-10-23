رئيس الوزراء الفلسطيني يستنكر منح الدول الكبرى إسرائيل "رخصة قتل"

استنكر رئيس الوزراء الفلسطينيّ محمد اشتية المواقف التي تعطي إسرائيل "رخصة قتل وغطاء سياسيّ"، في إشارة إلى واشنطن التي دافعت عن إسرائيل و"حقها في الدفاع عن نفسها".



ورأى اشتية، خلال الإجتماع الأسبوعيّ لمجلس الوزراء، في رام الله أنّ ما يُسمع على لسان قادة دولة الإحتلال، من تحضير لاجتياح بريّ، يعني الاستمرار في "ارتكاب جرائم جديدة، وفظائع وتهجير قسريّ، وقتل من أجل القتل والانتقام."



ووصف اشتية الحرب التي تقودها إسرائيل "بحرب إبادة جماعية".