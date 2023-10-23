15 قتيلا على الأقل ونحو مئة جريح في اصطدام قطارين في بنغلادش

قُتل ما لا يقل عن 15 شخصًا وأصيب نحو مئة، في بنغلادش، في حادث اصطدام، بين قطارين، على ما ذكرت السلطات المحلية.



واصطدم قطار شحن، في مدينة بايراب في شرق البلاد، بقطار للركاب كان يسير في الإتجاه المعاكس، ما أدى إلى خروج عربتين من قطار الركاب عن السكة على ما أوضح مسؤولون.



وقال موظف رسميّ: "انتشلنا 15 جثة وثمة عدد كبير من الجرحى وحصيلة القتلى سترتفع"، موضحًا أنّ المسعفين رصدوا جثثًا أخرى لا تزال عالقة، في حطام العربتين المنقلبتين.