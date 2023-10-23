زيارة صينية إلى الشرق الأوسط والهدف "تهدئة" التصعيد في غزة

وصل الموفد الصينيّ، إلى الشرق الأوسط، إلى الإمارات العربية المتحدة، في إطار جولة، في المنطقة، ترمي إلى "تهدئة" الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة، وَفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.



وتضمّنت جولته ندوة عن العلاقات الصينية الإماراتية.



وبدأ تشاي جون جولته، في الشرق الأوسط، الأسبوع الماضي، بزيارة إلى قطر حيث التقى نظيره الروسي ميخائيل بوغدانوف ووزير الدولة، في وزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي.