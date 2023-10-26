الدعوة إلى "هدنة إنسانية"... بحث في بروكسل

يبحث القادة الأوروبيون اعتبارًا من اليوم وعلى مدى يومين في بروكسل الدعوة إلى "هدنة إنسانية" في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وذلك بهدف السماح بوصول مساعدات إلى قطاع غزّة.



وتدعو مسودة بيان القِمة الأوروبية إلى "وصول إنسانيّ متواصل وسريع وآمن ودون عوائق ونقل المساعدات إلى المحتاجين عن طريق التدابير اللازمة بما فيها الهدنة الإنسانية، كل ذلك من دون أن يتضمن البيان الذي قد تدخل عليه تعديلات دعوة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" على غرار ما طالبت به الأمم المتحدة.