المفاوضات تُستأنف بين القوات السودانية وقواتِ الدعم السريع

استأنف ممثلو القوات المسلحة السودانية وممثلو قواتِ الدعم السريع مفاوضاتهم في مدينة جدّة السعودية بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ ستة اشهر والتي أودت بحياة أكثر من تسعة آلاف شخص.

ورحبت المملكةُ العربية السعودية باستئنافِ المحادثاتِ بين طرفي النزاع، في جِدة بمسعى من الرياض والولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكةِ مع ممثلِ مشتركٍ لكلٍ من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية.