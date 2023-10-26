غازي حمد: لفتح جبهات المقاومة لأنّ المعركة ليست معركة الفلسطينين فقط

اعتبر عضو المكتب السياسيّ لحركة حماس، في غزة غازي حمد أنّ حماس استطاعت أن تكسر إسرائيل وهيبة جيشها في الـ٧ من تشرين الأوّل.



وخلال لقاء مع الصحافيين، في بيروت، دعا حمد إلى فتح جبهات المقاومة لأنّ المعركة مع إسرائيل ليست معركة الفلسطينين فقط.