تحذيرٌ ايرانيٌّ جديدٌ لاسرائيل..

تحذيرٌ ايرانيٌّ جديدٌ لاسرائيل، وهذه المرّة على لسانِ القائد العام لقواتِ حرسِ الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، الذي أكدَ ان "إذا أقدمَ الصهاينة على هجومٍ بري في غزة فسيُدفنونَ فيها".