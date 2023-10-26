وزير الخارجية الفلسطيني: حل الدولتين "بات أكثر أهمية من أي وقت مضى"



أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من لاهاي الخميس أن حل الدولتين "أكثر أهمية من أي وقت مضى" في ظل "الحرب الانتقامية" التي تشنّها إسرائيل على غزة.



وجاءت تصريحات المالكي بعدما اجتمع الأربعاء مع مسؤولين من المحكة الجنائية الدولية بمن فيهم المدعي العام كريم خان في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي أودت بحياة الآلاف من الجانبين.