35 قتيلا فرنسيًا في هجمات حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول

35 قتيلا فرنسيًا في هجمات حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول

قتل 35 فرنسيًا في الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول على إسرائيل، فيما لا يزال تسعة في عداد المفقودين بحسب حصيلة جديدة نشرتها وزارة الخارجية الخميس.



وجاء في بيان للوزارة أن "فرنسا تأسف للوفاة المأساوية لمواطنين فرنسيين آخرين، ما يرفع عدد الضحايا الفرنسيين إلى 35 شخصًا في الهجمات الإرهابية التي نفذتها حماس ضد إسرائيل"، مضيفًا أن "من بين المفقودين التسعة عدد من الرهائن لدى حماس".