كتائب القسام "تقدر" مقتل "نحو خمسين" رهينة منذ بدء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

كتائب القسام "تقدر" مقتل "نحو خمسين" رهينة منذ بدء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة



تسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول بمقتل "نحو خمسين" رهينة وفق ما أكد المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.



وقال أبو عبيدة إن "كتائب القسام تقدر بأن عدد الأسرى الصهاينة الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الصهيونية بلغ ما يقرب من 50 قتيلاً".



وتردّ إسرائيل بقصف مكثف لقطاع غزة بعد هجوم هو الأعنف في تاريخ الدولة العبرية شنته حماس تسلّل خلاله عناصرها إلى مناطق إسرائيلية وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم.



وبحسب آخر رقم نشره الجيش الإسرائيلي الخميس، فإن حماس تحتجز 224 شخصا اقتادتهم معها إلى قطاع غزة بعد الهجوم.



وأكد المتحدث العسكري دانيال هغاري "إبلاغ عائلات 224 رهينة" باحتجاز أفراد منها، مشيرا إلى أن هذا الرقم قابل للتغير. وأضاف "جهود إعادة الرهائن هي أولوية قصوى".



وقالت الحكومة الإسرائيلية إن نصف الرهائن على الأقل يحملون جنسيات أجنبية. ولم يتسن لفرانس برس التحقق من هذه البيانات.