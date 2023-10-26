الصين تتهم حكومة تايوان بالدفع نحو حرب خطيرة

الصين تتهم حكومة تايوان بالدفع نحو حرب خطيرة

إتهمت وزارة الدفاع الصينية الخميس الحزب الديموقراطي التقدمي التايواني بدفع الجزيرة نحو "حرب خطيرة"، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن تايبيه تعتزم شراء آلاف الطائرات المسيرة العسكرية.



وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها وتؤكد عزمها على إستعادتها يومًا ما بالقوة إذا لزم الأمر.



وتدهورت العلاقات بين بكين وتايبه منذ وصول الرئيسة المؤيدة للإستقلال تساي إنغ وين إلى السلطة في تايوان عام 2016.



وزادت بكين ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة وترسل عددًا متناميًا من الطائرات المقاتلة إلى محيط الجزيرة منذ آب عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي.