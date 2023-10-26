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البابا فرنسيس وإردوغان يبحثان حرب حماس وإسرائيل
أخبار دولية
2023-10-26 | 11:14
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البابا فرنسيس وإردوغان يبحثان حرب حماس وإسرائيل
البابا فرنسيس وإردوغان يبحثان حرب حماس وإسرائيل
بحث البابا فرنسيس في إتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس الحرب بين حماس وإسرائيل، مشددًا على أهمية حل الدولتين، وفق ما أفاد بيان للفاتيكان.
وأشار البيان إلى أن الإتصال جاء بناءً على طلب إردوغان وركز على الوضع المأساوي في الأراضي المقدسة.
وقال: "عبر البابا عن حزنه لما يحدث وذكر بموقف الكرسي الرسولي"، معربًا عن أمله في تحقيق حل الدولتين ووضع خاص لمدينة القدس.
أخبار دولية
البابا فرنسيس
رجب طيب إردوغان
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