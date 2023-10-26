أوكرانيا تأمر بإجلاء الأطفال وسط الهجوم الروسي على كوبيانسك

أوكرانيا تأمر بإجلاء الأطفال وسط الهجوم الروسي على كوبيانسك

أمرت السلطات الأوكرانية الخميس بإجلاء الأطفال من عشر مناطق تقع بالقرب من بلدة كوبيانسك في شمال شرق البلاد حيث تشن القوات الروسية هجومًا منذ عدة أشهر.



وأعلنت وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام أن "الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف تخطط لإجلاء الأطفال بشكل إجباري من عشر مناطق في قطاع كوبيانسك".



وفي المجموع، سيطال هذا الإجراء حوالى 275 قاصرًا، بما في ذلك في كوبيانسك نفسها، وهي بلدة كان عدد سكانها قبل الحرب حوالى 25 ألف نسمة.