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عقب قمة القاهرة... 9 دول عربية تصدر بيانًا وهذا ما جاء فيه
أخبار دولية
2023-10-26 | 15:26
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عقب قمة القاهرة... 9 دول عربية تصدر بيانًا وهذا ما جاء فيه
عقب قمة القاهرة... 9 دول عربية تصدر بيانًا وهذا ما جاء فيه
أصدر وزراء خارجية كل من قطر، الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، سلطنة عمان، الكويت، مصر والمغرب اليوم بيانًا في أعقاب "قمة القاهرة للسلام" التي عقدت في القاهرة في 21 الحالي، ونشرت الخارجية القطرية البيان عبر حسابها على منصة "إكس".
وتضمن البيان المشترك:
"-إدانة ورفض إستهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وكل الإنتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك إستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية.
- إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
- تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره إنتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب.
- التأكيد على ضرورة الإلتزام بالعمل على ضمان الإحترام الكامل لإتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الإحتلال، وأيضًا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم إتساقًا مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
- التشديد على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الإنتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الإحتلال المستمر من عشرات السنين.
- مطالبة مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.
- التأكيد على أن التقاعس في توصيف الإنتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات وتورط في إرتكابها."
أخبار دولية
قطر
الأردن
الإمارات
البحرين
السعودية
سلطنة عمان
الكويت
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