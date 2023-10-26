54 طنًا من المساعدات الفرنسية المخصصة لغزة تنطلق إلى مصر السبت

تنطلق السبت إلى مصر طائرة فرنسية محملة بـ54 طنًا من المساعدات الإنسانية المخصصة للمدنيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس.وتتضمن هذه المساعدات عددًا من الخيم وتجهيزات طبية طارئة وأدوية وأجهزة تنفس ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية ومولدات كهربائية وغيرها، إضافة إلى 30 طنًا من المواد الغذائية وأقراص لتعقيم المياه.وشددت الخارجية في بيان على أن "فرنسا تكرر دعوتها إلى هدنة إنسانية لكي تتمكن المساعدات من أن تلبي بشكل مستدام حاجات السكان المدنيين في غزة".