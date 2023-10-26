الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قادة الإتحاد الأوروبي يدعون إلى ممرات وهدنات إنسانية في غزة

أخبار دولية
2023-10-26 | 16:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قادة الإتحاد الأوروبي يدعون إلى ممرات وهدنات إنسانية في غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قادة الإتحاد الأوروبي يدعون إلى ممرات وهدنات إنسانية في غزة

قادة الإتحاد الأوروبي يدعون إلى ممرات وهدنات إنسانية في غزة

دعا قادة دول الإتحاد الأوروبي الخميس إلى ممرات انسانية وهدنات تتيح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك بعد ساعات من المداولات في قمة يعقدونها في بروكسل الخميس.
     
وجاء في بيان أن "المجلس الأوروبي يعرب عن عميق قلقه بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق لتصل إلى كل من يحتاجون إليها عبر كل الوسائل الضرورية بما فيها الممرات الإنسانية والهدنات للحاجات الإنسانية".
     
وأشار البيان إلى أن "القادة الأوروبيين سيعملون بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتوفير المساعدة وتسهيل الوصول إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والوقود والإيواء".
     
وأبدى القادة الأوروبيون في بيانهم الصادر بعد خمس ساعات من المداولات والمتضمن 19 بندًا عن ترحيبهم بمقترح إسباني لعقد مؤتمر دولي للسلام قريبًا للبحث في حل الدولتين.

أخبار دولية

الإتحاد الأوروبي

غزة

LBCI التالي
رئيس وزراء أرمينيا يعلن أنه سيوقّع اتفاق سلام مع أذربيجان
إيمان الطربلسي: الصليب الأحمر مستعد للمساعدة في الإفراج عن الرهائن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:39

قادة الإتحاد الأوروبي يدعون إلى ممرات وهدنات لإدخال مساعدات إلى غزة

LBCI
أخبار دولية
2023-10-23

الإتحاد الأوروبي يريد مساعدات إضافية لغزة ويعتزم بحث طلب هدنة إنسانية

LBCI
أخبار دولية
15:12

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدعم "هدنة إنسانية" لإيصال المساعدات إلى غزة

LBCI
أخبار دولية
14:14

الجيش الإسرائيلي "سيوسع عملياته البرية هذا المساء" في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:12

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدعم "هدنة إنسانية" لإيصال المساعدات إلى غزة

LBCI
أخبار دولية
14:14

الجيش الإسرائيلي "سيوسع عملياته البرية هذا المساء" في غزة

LBCI
أخبار دولية
14:12

حماس تدعو العالم إلى "التحرك الفوري" لوقف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

التكنولوجيا جزء أساسي من حروب اليوم والدرونز احدى وسائلها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:10

سرقوا منه 100 ألف دولار خلال تواجده في المستشفى.. حلمي بكر يصدم الجمهور بهوية المتهم!

LBCI
امن وقضاء
2023-09-14

سُبل التنسيق بين الأمن العام ومؤسسات الأمم المتحدة في لقاء البيسري - فرونتسكا

LBCI
فنّ
2023-09-04

ظهور جورجينا رزق مع طبيب تجميل يثير التساؤلات.. هل خضعت لعمليات جراحية؟ (صورة)

LBCI
فنّ
2023-10-23

انتقادات وتساؤلات حول ابن باريس هيلتون وحجم رأسه الكبير... والأخيرة ترد: "ملاكي يتمتع بصحة جيدة"! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

انطلاقة جديدة لاوركسترا المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

شبح الحرب المحتملة تحرك بقوة موضوع الفراغ في قيادة الجيش.. ما هي السيناريوهات المتوقعة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

التكنولوجيا جزء أساسي من حروب اليوم والدرونز احدى وسائلها

LBCI
أخبار دولية
13:51

لازاريني حذر من تداعيات استمرار الحصار

LBCI
أخبار دولية
13:35

Israeled مصطلح جديد يدخل الى القاموس.. ما معناه؟

LBCI
أخبار دولية
13:29

معركة غزة فتحت الباب على مواجهة اميركية - ايرانية.. فهل بدأ التصعيد؟

LBCI
أخبار دولية
13:16

مفاوضات بين حماس وروسيا..

LBCI
أخبار دولية
13:11

رقعة الحرب.. هل تطال القرن الأفريقي؟

LBCI
أخبار دولية
13:07

واشنطن ترد على ١٦ هجوما على قواعدها العسكرية.. لكن بطريقة مختلفة هذه المرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:05

اسعار المحروقات تسجّل انخفاضا إضافيا

LBCI
خبر عاجل
01:17

انفجار قسطل مياه على اوتوستراد الضبية وزحمة سير على المسلك الشرقي (صور)

LBCI
خبر عاجل
00:38

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش نفذ هجوما بريا بقوات المشاة والمدرعات داخل غزة حيث هاجم أهدافا لحماس ومن المتوقع أن ينسحب قريبا

LBCI
فنّ
04:07

الموت يفجع محمود نصر بعد قصف مطار دمشق

LBCI
أمن وقضاء
04:14

"الزير" في قبضة شعبة المعلومات.. من هو؟

LBCI
خبر عاجل
08:52

مصادر للجزيرة: المفاوضات تسير بشكل متسارع لإنجاز اتفاق وقف إطلاق نار وصفقة تبادل بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية

LBCI
فنّ
05:19

لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة جداً في الهالوين (صور)

LBCI
فنّ
04:10

سرقوا منه 100 ألف دولار خلال تواجده في المستشفى.. حلمي بكر يصدم الجمهور بهوية المتهم!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More