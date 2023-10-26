قادة الإتحاد الأوروبي يدعون إلى ممرات وهدنات إنسانية في غزة

قادة الإتحاد الأوروبي يدعون إلى ممرات وهدنات إنسانية في غزة

دعا قادة دول الإتحاد الأوروبي الخميس إلى ممرات انسانية وهدنات تتيح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك بعد ساعات من المداولات في قمة يعقدونها في بروكسل الخميس.



وجاء في بيان أن "المجلس الأوروبي يعرب عن عميق قلقه بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق لتصل إلى كل من يحتاجون إليها عبر كل الوسائل الضرورية بما فيها الممرات الإنسانية والهدنات للحاجات الإنسانية".



وأشار البيان إلى أن "القادة الأوروبيين سيعملون بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتوفير المساعدة وتسهيل الوصول إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والوقود والإيواء".



وأبدى القادة الأوروبيون في بيانهم الصادر بعد خمس ساعات من المداولات والمتضمن 19 بندًا عن ترحيبهم بمقترح إسباني لعقد مؤتمر دولي للسلام قريبًا للبحث في حل الدولتين.