هنية: إستمرار العدوان على غزة سيخرج كل المنطقة عن السيطرة والمقاومة في غزة بألف خير

رأى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن "إستمرار العدوان على غزة سيخرج كل المنطقة عن السيطرة وهي أصبحت اليوم على صفيح ساخن."وأكد أنه "في اليوم العشرين لهذه الحرب، المقاومة في غزة بألف خير،" مشيرًا إلى أن "الإحتلال لن يتمكن من إستعادة عافيته بسبب الضربة الإستراتيجية والهزيمة المدوية التي لحقت به."ودعا هنية إلى "سرعة إيصال كل ما تحتاجه غزة،" معتبرًا أنه "من غير المقبول أن يتحكم العدو في ما يجب أن يدخل إلى القطاع."